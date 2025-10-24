Feci kazada otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi can verdi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Aşağıkonak Mahallesi mevkiinde, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde otomobildeki 62 yaşındaki Abdülkerim Kahraman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

3 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Meydana gelen kazada 3 kişi de yaralanırken sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, şehirdeki çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Abdülkerim Kahraman’ın cenazesi ise otopsi için Çınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu bildirilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.