Feci kazada otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi can verdi

Feci kazada otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi can verdi
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda, otomobildeki Abdülkerim Kahraman (62) yaşamını yitirirken 3 kişi de ağır yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Aşağıkonak Mahallesi mevkiinde, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı.

Ailesiyle ölümden dönen İrem Helvacıoğlu'nun eşi kaza sonrası gördüklerine inanamadıAilesiyle ölümden dönen İrem Helvacıoğlu'nun eşi kaza sonrası gördüklerine inanamadı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde otomobildeki 62 yaşındaki Abdülkerim Kahraman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

diyarbakirda-otomobil-sarampole-yuvarla-978938-290708.jpg

3 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Meydana gelen kazada 3 kişi de yaralanırken sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, şehirdeki çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Abdülkerim Kahraman’ın cenazesi ise otopsi için Çınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu bildirilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
Türkiye
IŞİD adına esnaftan haraç kesen elebaşının skandal ifadesi ortaya çıktı!
IŞİD adına esnaftan haraç kesen elebaşının skandal ifadesi ortaya çıktı!
3 ilde toplu taşıma ücretsiz olacak!
3 ilde toplu taşıma ücretsiz olacak!
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!