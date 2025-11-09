Fabrika yangınında ölenlerin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Yayınlanma:
Koacaeli'de parfüm fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler yakınları tarafından teslim alındı.

Kocaeli'nin Dilovası'n ilçesinde çocukların çalıştığı kozmetik fabrikasında çıkan yangında altı kişi yanarak öldü. Bu altı kişiden ikisi çocuktu.

istanbul-kocaelide-fabrika-yangininda-1006041-298487.jpg

6 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Yangın, dün 09.00 sıralarında Kocaeli Dilovası’ndaki 2 katlı kozmetik fabrikasında çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sırasında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan yangında yaralanan 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

istanbul-kocaelide-fabrika-yangininda-1006039-298487.jpg

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Yangında hayatını kaybeden Esma Dikan (65), Hanım Gülek(65), Şengül Yılmaz(55), Nisa Taşdemir(17), Tuğba Taşdemir(18), Cansu Esatoğlu'nun(16) cenazeleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

