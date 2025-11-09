Fabrika yangınında ölenlerin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Kocaeli'nin Dilovası'n ilçesinde çocukların çalıştığı kozmetik fabrikasında çıkan yangında altı kişi yanarak öldü. Bu altı kişiden ikisi çocuktu.
6 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ
Yangın, dün 09.00 sıralarında Kocaeli Dilovası’ndaki 2 katlı kozmetik fabrikasında çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sırasında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan yangında yaralanan 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Yangında hayatını kaybeden Esma Dikan (65), Hanım Gülek(65), Şengül Yılmaz(55), Nisa Taşdemir(17), Tuğba Taşdemir(18), Cansu Esatoğlu'nun(16) cenazeleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
