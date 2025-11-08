Dilovası soruşturması büyüyor: 7 kişi görevden alındı

Dilovası soruşturması büyüyor: 7 kişi görevden alındı
Yayınlanma:
Dilovası'nda 6 işçinin yanarak yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 kişiyi görevden aldı.

Kocaeli'ne bağlı Dilovası ilçesinde ruhsatsız bir işyerinde 6 işçi çıkan yangında yaşamını yitirdi. İşçilerden ikisinin çocuk olduğu işyerine ilişkin şikayetlerin olduğu ortaya çıkarken hiçbir işlemin yapılmadığı öğrenilmişti.

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 kişiyi görevden aldı. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli ili Dilovası ilçesinde meydana gelen elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirilmiş olup süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir.

Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından;

SGK Kocaeli İl Müdürü,

SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı,

Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü,

Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü,

İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü,

İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır."

Günlük 600 lira, sigorta yok, yemek yok: Dilovası'nda köle pazarıGünlük 600 lira, sigorta yok, yemek yok: Dilovası'nda köle pazarı

Bakan Işıkhan'a istifa çağrısı: CİMER’e yapılan şikayetten haberiniz yok mu?Bakan Işıkhan'a istifa çağrısı: CİMER’e yapılan şikayetten haberiniz yok mu?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
Dilovası yangınını protesto edenler gözaltına alındı
Dilovası yangınını protesto edenler gözaltına alındı
Devlet hastanesinde skandal! Hasta MR'da unutuldu
Devlet hastanesinde skandal! Hasta MR'da unutuldu