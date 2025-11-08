Dilovası soruşturması büyüyor: 7 kişi görevden alındı

Kocaeli'ne bağlı Dilovası ilçesinde ruhsatsız bir işyerinde 6 işçi çıkan yangında yaşamını yitirdi. İşçilerden ikisinin çocuk olduğu işyerine ilişkin şikayetlerin olduğu ortaya çıkarken hiçbir işlemin yapılmadığı öğrenilmişti.

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 kişiyi görevden aldı. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli ili Dilovası ilçesinde meydana gelen elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirilmiş olup süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir.

Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından;

SGK Kocaeli İl Müdürü,

SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı,

Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü,

Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü,

İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü,

İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır."

