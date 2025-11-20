Eyüpsultan’da kamyon devrildi: Faciadan dönüldü

Eyüpsultan'ın Kemerburgaz Mahallesi'nde akşam saatlerinde mıcır yüklü bir hafriyat kamyonu kazaya karıştı. Selanik Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Emre Türkmen idaresindeki 34 GEF 048 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

KAMYON KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Refüjü aşarak karşı şeride geçen kamyon, karşı kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazanın şiddetiyle aracın kasasında bulunan mıcır yola yayıldı. Araç içinde sıkışan şoför Emre Türkmen, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Yaralı sürücüye ilk müdahale sahada yapıldıktan sonra hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kaza nedeniyle Selanik Bulvarı'nın her iki yönde trafiğe kapatıldığı bildirildi. Kazanın meydana geldiği sırada yolda başka aracın bulunmamasının olası bir faciayı önlediği ifade edildi. Yolun temizlenmesi ve kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.