Eyüpsultan’da kamyon devrildi: Faciadan dönüldü

Yayınlanma:
Eyüpsultan'da mıcır yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak refüjü aştı ve devrildi. Kazada yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, yolda başka aracın olmaması büyük bir faciadan dönülmesini sağladı.

Eyüpsultan'ın Kemerburgaz Mahallesi'nde akşam saatlerinde mıcır yüklü bir hafriyat kamyonu kazaya karıştı. Selanik Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Emre Türkmen idaresindeki 34 GEF 048 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

KAMYON KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Refüjü aşarak karşı şeride geçen kamyon, karşı kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazanın şiddetiyle aracın kasasında bulunan mıcır yola yayıldı. Araç içinde sıkışan şoför Emre Türkmen, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 kamyon ve 1 TIR birbirine girdiKuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 kamyon ve 1 TIR birbirine girdi

ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Yaralı sürücüye ilk müdahale sahada yapıldıktan sonra hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kaza nedeniyle Selanik Bulvarı'nın her iki yönde trafiğe kapatıldığı bildirildi. Kazanın meydana geldiği sırada yolda başka aracın bulunmamasının olası bir faciayı önlediği ifade edildi. Yolun temizlenmesi ve kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

