Evinden kilolarca uyuşturucu çıktı! İfadesi pes dedirtti

Evinden kilolarca uyuşturucu çıktı! İfadesi pes dedirtti
Yayınlanma:
Adana’da narkotik polisi, operasyon gerçekleştirdiği evde bulunan mutfak dolabında 10 milyon TL değerinde 4 kilo 722 gram bonzai ham maddesi ele geçirdi. İfadesinde “Evin anahtarı eski kiracımda vardı. Uyuşturucudan haberim yok” ifadelerini kullanan Y.Ü. isimli şahıs tutuklandı.

Adana’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, şüpheli Y.Ü.’nün evine operasyon düzenledi.

Türkiye 193 ülke arasında 10. sırada: Suç endeksi raporunda 'siyasi bağlantı' vurgusu!Türkiye 193 ülke arasında 10. sırada: Suç endeksi raporunda 'siyasi bağlantı' vurgusu!

4 KİLO 722 GRAM BONZAİ HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ!

Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda, mutfak dolabında çantaya gizlenen 4 kilo 722 gram bonzai ham maddesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

piyasa-degeri-10-milyon-tl-olan-uyusturu-1014068-300888.jpg

İFADESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ!

Ekipler tarafından gözaltına alınan Y.Ü., emniyete götürüldü. Y.Ü., sorgusunda, “Evin anahtarı sadece eski kiracımda vardı. Uyuşturucu maddeden haberim yoktu. Belki anahtarı başkasına vermiş olabilir” sözlerini sarf etti.

İstanbul'da yarım tondan fazla uyuşturucu yakalandı!İstanbul'da yarım tondan fazla uyuşturucu yakalandı!

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu arada ele geçirilen hammadde ile 472 kilo uyuşturucu üretilebildiği ve piyasa değerinin de 10 milyon lira olduğu belirtildi.

Kaynak:DHA

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Türkiye
Çanakkale'de feci kaza! TIR'la çarpışan traktördeki karı koca yaşamını yitirdi
Çanakkale'de feci kaza! TIR'la çarpışan traktördeki karı koca yaşamını yitirdi
Aile boyu zehirlenme: Topladıkları mantar sofrayı kabusa çevirdi
Aile boyu zehirlenme: Topladıkları mantar sofrayı kabusa çevirdi