Evinden kilolarca uyuşturucu çıktı! İfadesi pes dedirtti

Adana’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, şüpheli Y.Ü.’nün evine operasyon düzenledi.

Türkiye 193 ülke arasında 10. sırada: Suç endeksi raporunda 'siyasi bağlantı' vurgusu!

4 KİLO 722 GRAM BONZAİ HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ!

Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda, mutfak dolabında çantaya gizlenen 4 kilo 722 gram bonzai ham maddesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İFADESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ!

Ekipler tarafından gözaltına alınan Y.Ü., emniyete götürüldü. Y.Ü., sorgusunda, “Evin anahtarı sadece eski kiracımda vardı. Uyuşturucu maddeden haberim yoktu. Belki anahtarı başkasına vermiş olabilir” sözlerini sarf etti.

İstanbul'da yarım tondan fazla uyuşturucu yakalandı!

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu arada ele geçirilen hammadde ile 472 kilo uyuşturucu üretilebildiği ve piyasa değerinin de 10 milyon lira olduğu belirtildi.