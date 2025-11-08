Evden atılan kiracı sokakta gördüğü eski ev sahibine saldırdı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Tekirdağ'da uzun süre kirayı ödemediği için evden çıkartılan M.K., caddede karşılaştığı eski ev sahibine saldırdı.

Tekirdağ Çorlu'da Dört aydır kirayı ödemediği için evden atıldığı öne sürülen kiracı M.K., eski ev sahibine caddede saldırdı. Olay sonrası kaçan kiracı yakalanırken, ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

KİRACI SOKAKTA GÖRDÜĞÜ ESKİ EV SAHİBİNE SALDIRDI

M.K., iddiaya göre dört aydır kira ödemediği gerekçesiyle ev sahibi M.Ş. tarafından bir süre önce evden çıkarıldı. Caddede yürüdükleri esnada karşılaşan M.Ş. ile M.K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda M.K., M.Ş.’ye art arda yumruk darbeleriyle saldırdı.

yeni-proje-12.jpg

Oğlunu bıçakla yaralayan anne kendini ateşe verip 6'ncı kattan atladıOğlunu bıçakla yaralayan anne kendini ateşe verip 6'ncı kattan atladı

KAÇAN SALDRIGAN YAKALANDI

Olay anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Aldığı darbeler sonucu yaralanan M.Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliyi emniyete götüren polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:DHA

