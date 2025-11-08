Eskişehir’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 9 yaralı

Eskişehir’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 9 yaralı
Yayınlanma:
Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda meydana geldi.

Adana’da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlanıp taklalar attıAdana’da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlanıp taklalar attı

YAĞMURUN ETKİSİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

H.Y.(33) idaresindeki 26 PK 077 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı şeride savrulup, H.F. (33) kontrolündeki 07 EBM 02 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

yeni-proje-48.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yeni-proje-49.jpg

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu konumunda bulunan H.F.(5), H.F.(32), H.F.(8), Ş.F.T.(25), A.T.(31), E.Y.(30) ile R.S.Y.’nin(7) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

yeni-proje-50.jpg

Tedaviye alınan yaralılardan H.F.'nin (5) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
‘Kız kaçırma’ kavgasında silah çekildi: Baba ve oğlu yaralandı
‘Kız kaçırma’ kavgasında silah çekildi: Baba ve oğlu yaralandı
Gebze’de bir binanın daha kolonları çatladı: 3 aile tahliye edildi
Gebze’de bir binanın daha kolonları çatladı: 3 aile tahliye edildi