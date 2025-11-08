Eskişehir’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 9 yaralı
Kaza, saat 21.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda meydana geldi.
YAĞMURUN ETKİSİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI
H.Y.(33) idaresindeki 26 PK 077 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı şeride savrulup, H.F. (33) kontrolündeki 07 EBM 02 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu konumunda bulunan H.F.(5), H.F.(32), H.F.(8), Ş.F.T.(25), A.T.(31), E.Y.(30) ile R.S.Y.’nin(7) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan H.F.'nin (5) durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)