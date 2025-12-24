Eski çalışanını ve eşini katleden şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de Barış Tekebaş ve Duygu Tekebaş çiftini öldüren ve ona yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 23 yaşındaki Barış Tekebaş ve 23 yaşındaki Duygu Tekebaş çiftini öldüren Recep Şatrol ve ona yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

22 Aralık’ta Ayvacık ilçesindeki Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bir iş yeri bahçesinde meydana gelen olayda, vinç ve taşıyıcı firması sahibi Recep Şatrol, eski çalışanı olan Barış Tekebaş’ı yanına çağırdı.

YANINDAKİ SİLAHLA GENÇ ÇİFTE ATEŞ EDİP KAÇTI

Barış Tekebaş ise boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi Duygu Tekebaş ile Şatrol’un yanına geldi.

Burada, Recep Şatrol ile Barış Tekebaş arasında alacak verecek meselesi ve başka sebepler nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce bunun üzerine Şatrol, üzerinde bulunan tabancayı çıkarım Barış ve Duygu Tekebaş çiftine ateş etti.

ÇİFT, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tekebaş çifti kanlar içinde yere yığılırken Şatrol ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde Tekebaş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, kaçan Şatrol’u yakalamak için harekete geçti. Şüpheli, Ayvacık ilçesinde bağlı Ahmetçe köyü yakınlarındaki bir barakaya düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öte yandan olayla ilgisi olduğu belirlenen M.D ile B.S. de yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şatrol ile M.D ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

