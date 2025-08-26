Eski belediye başkanı kaza yaptı: Hem alkollü hem ehliyetsiz

Zonguldak’ta eski belediye başkanlarından İsmail Eşref’in kullandığı otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken yapılan kontroller sırasında Eşref’in alkollü ve ehliyetsiz olduğu ve aracının muayene ve sigortasının da bulunmadığı bildirildi.