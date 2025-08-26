Eski belediye başkanı kaza yaptı: Hem alkollü hem ehliyetsiz

Eski belediye başkanı kaza yaptı: Hem alkollü hem ehliyetsiz
Yayınlanma:
Zonguldak’ta eski belediye başkanlarından İsmail Eşref’in kullandığı otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken yapılan kontroller sırasında Eşref’in alkollü ve ehliyetsiz olduğu ve aracının muayene ve sigortasının da bulunmadığı bildirildi.

Zonguldak’ta Bahçelievler Mahallesi’ne bağlı Işık Yönder Caddesi 100’üncü Yıl Terminal mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. Eski Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref’in kullandığı otomobil, sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil trafik lambasına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada kimse yaralanmazken araçlarda hasar oluştu.

kaza-yapan-eski-belediye-baskani-ehliyet-881596-261886.jpg

HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından sürücülerin gerekli kontrolleri yapılırken İsmail Eşref'in alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Ayrıca otomobilinin muayene ve sigortasının bulunmadığı da öğrenilirken Eşref’e ceza uygulandı. Araç ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla emniyete ait otoparka çekildi.

kaza-yapan-eski-belediye-baskani-ehliyet-881597-261886.jpg

Kaynak:DHA

