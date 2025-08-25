Feci kaza 9 kişiyi hayattan kopardı: Onlarca yaralı var

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yetkililer, Aligarh ile Bulandshahr kentleri sınırında yerel saatle 02.10’da bir kamyonun, Rajasthan eyaletine hac ibadeti için gidenleri taşıyan traktörün römorkuna çarptığını açıkladı. Yaşanan feci kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

DAHA FAZLA YOLCU TAŞINABİLMESİ İÇİN İKİ KATLI HALE GETİRİLMİŞ!

Yetkililer, traktöre takılı römorkun daha fazla yolcu taşınması amacıyla iki katlı hale getirildiğini de belirtirken Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi. Adityanath kazadan etkilenen kişiler ile ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.

Hindistan yeni silah sistemini test etti

Katliam gibi kaza! 5 metre yükseklikten yere çakıldı





