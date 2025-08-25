Feci kaza 9 kişiyi hayattan kopardı: Onlarca yaralı var

Yayınlanma:
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde traktörle kamyonun çarpışması nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi, 42 işi ise yaralandı.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yetkililer, Aligarh ile Bulandshahr kentleri sınırında yerel saatle 02.10’da bir kamyonun, Rajasthan eyaletine hac ibadeti için gidenleri taşıyan traktörün römorkuna çarptığını açıkladı. Yaşanan feci kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

hindistan-kaza2.jpg

DAHA FAZLA YOLCU TAŞINABİLMESİ İÇİN İKİ KATLI HALE GETİRİLMİŞ!

Yetkililer, traktöre takılı römorkun daha fazla yolcu taşınması amacıyla iki katlı hale getirildiğini de belirtirken Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi. Adityanath kazadan etkilenen kişiler ile ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.

Kaynak:DHA

