Antalya'da feci kaza! Motosikletteki anne hayatını kaybetti kızı ağır yaralı

Antalya'da feci kaza! Motosikletteki anne hayatını kaybetti kızı ağır yaralı
Yayınlanma:
Antalya’nın Finike ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 53 yaşındaki Ayşe Karakurt yaşamını yitirirken, kızı Rabia Karakurt (25) ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Finike ilçesine bağlı Sahilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Rabia Karakurt’un kullandığı 07 CBR 181 plakalı motosiklet, A.B. (46) yönetimindeki 15 SD 701 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve annesi Ayşe Karakurt yola savruldu.

ANNE AYŞE KARAKURT HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Ayşe Karakurt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken, sürücü Rabia Karakurt’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hafif ticari aracın sürücüsü A.B.’ye ayakta müdahale edildi.

anne.jpg

A.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Türkiye
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
İzmir'de trafik polisine tekmeli yumruklu saldırı
İzmir'de trafik polisine tekmeli yumruklu saldırı