Antalya'da feci kaza! Motosikletteki anne hayatını kaybetti kızı ağır yaralı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Finike ilçesine bağlı Sahilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Rabia Karakurt’un kullandığı 07 CBR 181 plakalı motosiklet, A.B. (46) yönetimindeki 15 SD 701 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve annesi Ayşe Karakurt yola savruldu.

ANNE AYŞE KARAKURT HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Ayşe Karakurt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken, sürücü Rabia Karakurt’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hafif ticari aracın sürücüsü A.B.’ye ayakta müdahale edildi.

A.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.