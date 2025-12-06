Eşiyle tartışıp evden çıktı: Aracıyla kanala düşen kadının cansız bedeni çıkarıldı

Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak’ta, gece saatlerinde eşi Gürsel Doğan ile tartıştığı iddia edilen Hatice Doğan (39), 07 AKU 552 plakalı cipiyle evden ayrıldı. Doğan'ın kullandığı araç, bir süre sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu ve ters döndü.

Eşinden haber alamayan Gürsel Doğan, yakınlarına haber verirken, sabah saat 07.00 sıralarında kanalda ters dönen aracı gören tarlada çalışan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Suya gömülen aracı çıkarmak için vinç çağırıldı ve yol trafiğe kapatıldı.

"BEN NE ANLATACAĞIM İNSANLARA"

Bu sırada aracın plakası üzerinden ulaşılan eş Gürsel Doğan, kaza yerine geldiğinde aracını suda görünce sinir krizi geçirdi. "Yalvarıyorum arabayla çekip çıkaralım, kurban olayım içine girelim. 3 çocuğum var, ne diyeceğim, ben ne diyeceğim" diyerek feryat eden Gürsel Doğan, eşinin cansız bedeninin bulunduğu cipin sudan çıkarılmasını gözyaşları içinde izledi.

Vinç yardımıyla yola indirilen araçta eşinin elini gören Gürsel Doğan, "Elini gördüm. Eline bak, ölmüş yemin olsun. Ben ne anlatacağım insanlara" diyerek ağlamaya devam etti. Polislerin araca yaklaşmasına izin vermediği acılı eş, yakınları ve arkadaşları tarafından olay yerinden güçlükle uzaklaştırıldı.

Araçtaki Hatice Doğan’ın cansız bedeni çıkarılarak polis incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.