Erzurum’da feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

Erzurum'da Tortum Yolu Caddesi ile 1. Siteler Sokağı kesişiminde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Plakaları ve sürücü bilgileri henüz öğrenilemeyen araçlardaki 7 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPIYOR

Kazanın meydana geldiği kavşakta polis ekipleri gerekli trafik düzenlemelerini yaparken, olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için incelemelerini sürdürüyor. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.