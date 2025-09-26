Erdoğan'ın şarkısını da o yapmıştı: Yavuz Bingöl şimdi de Ersin Tatar için kolları sıvadı

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Yavuz Bingöl, Ersin Tatar için seçim şarkısı hazırladığını açıkladı. Bingöl 2018 yılında Erdoğan için de şarkı seslendirmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 19 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gidecek.

Seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman ile mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarışacak.

YAVUZ BİNGÖL TATAR İÇİN KOLLARI SIVADI

KKTC seçimleri için MHP-AKP ittifakı da sahaya indi. İttifak ortakları Ersin Tatar'a desteğini bir bir açıklerken, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için seçim şarkısı hazırlayan Yavuz Bingöl de Tatar için bir şarkı yaptı.

KKTC'ye seçimlerinde Ersin Tatar'a destek vermek için giden Bingöl, gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'na şunları söyledi:

"Ersin Tatar Cumhurbaşkanımıza destek için geldim. Ersin Bey, Kıbrıs Türk'ü için çok büyük emek sarfediyor. (Ersin Tatar)Halk insanı, mütevazı bu açıdan 19 Ekim'deki seçimlerde kendisine destek olmak istedim."

41179.jpg
Recep Tayyip Erdoğan - Yavuz Bingöl

ERDOĞAN İÇİN DE ŞARKI YAPMIŞTI

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yavuz Bingöl 2018'de de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şarkı yazarak mektup kaleme almıştı. Bingöl mektubunda şunlara yer vermişti:

"Reis… Bugün sesine ses kattık, çığlık olduk. Bu dünyanın tüm haksızlarına, barbarlarına karşı, senin sesine ses kattı tüm dünya, çığlık oldu… Bir kez bile tereddüt etmedin zalimin karşısına çıkmaya… Yıllar evvel cezaevine giderken en yakın arkadaşların seni yalnız bırakmıştı ama arkanda kısık sesli bir millet vardı. O milletle yürüdün bunca yolu, senin varlığın tüm dünya mazlumlarının gururu oldu. Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah. Bu da benden sana armağan olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

