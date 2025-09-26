KKTC'de başörtüsü provokasyonu

KKTC'de Bakanlar Kurulu'nun okullarda öğrencilerin başörtüsüyle eğitim görebilmesinin önünü açan yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Okullarda başrötüsüne karşı çıkan eylemleciler kimliği belirsiz bir kişinin provokasyonuyla karşılaştı.

KKTC'de tartışılan liselerde başörtüsü yasası Anaya Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Anyasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu'nun liselerde öğrencilerin başörtüsüyle eğitim görebilmeleri için değiştirdiği 'Disiplin Tüzüğü'nün iptal etmesiyle karara hem destek hem tepki geldi.

Mahkeme önünde kararı destekleyenler arasına giren bir provokatör "Burası Müslüman Türk devletidir" diye bağırdı.

BAŞÖRTÜSÜ TÜZÜĞÜ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

KKTC Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz aylarda liseli öğrencilerin başörtüsüyle eğitim görebilmelerini önünü açmak için 'Disiplin Tüzüğü'nde değişiklik yapmıştı.

Söz konusu değişikliğe karşı adanın birçok noktasında eylem düzenlenmişti.

ERDOĞAN DA TARTIŞMALARA DAHİL OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen TEKNOFEST’te yaptığı konuşmada konuya doğrudan değinmişti.

Başörtüsüne yönelik itirazlara tepki gösteren Erdoğan, “KKTC'de kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkan, karşısında bizi bulur” demişti.

DEĞİŞİKLİK AYM'DEN DÖNDÜ

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenleri Sendikası’nın (KTOEÖS) başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi’nde yapılan oturumda tüzüğün 2’ye karşı 3 oyla Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmedildi.

Mahkeme, kararında Bakanlar Kurulu’nun “kanun gücünde” çıkardığı kararnamelerin Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

KIBRIS’TA BAŞÖRTÜSÜ PROVOKASYONU

Mahkemenin kararı açıklanırken binanın önünde gösteri yaparak destekleyen ve karşı çıkanlar, karşılıklı sloganlar attı.

İptal kararı memnuniyetle karşılayan grup arasına dalan bir provokatör "Çocuklarımız sizin elinizden kurtulacak. Burası müslüman Türk devletidir" diye bağırdı.

Olaya kolluk güçlerinin müdahale etmesinin ardından söz konusu provokatör olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

