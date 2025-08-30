İlahiyatçı hoca canlı yayında başörtüsünü çıkardı: Algı yönetimi için kullanılıyor

İlahiyatçı hoca canlı yayında başörtüsünü çıkardı: Algı yönetimi için kullanılıyor
Yayınlanma:
İlahiyatçı Emine Yücel, canlı yayında başörtüsünü çıkardı. Yücel bu eylemi başörtüsüne yüklenen anlama tepki için gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ekemli ilahiyatçı Emine Yücel sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında başörtsünü çıkardı.

Başörtüsüne bazı kesimler tarafından yüklenen anlamda aşırıya kaçıldığını ifade eden Yücel, küresel güçlerin bu anlamı algı yönetimi için kullandığını belirtti.

İLAHİYATÇI HOCA CANLI YAYINDA BAŞINI AÇTI

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ilahiyatçı Emine Yücel canlı yayında başörtüsünü çıkardı.

Daha önce bu eylemi sokak hayvanları hakkında çıkarılan yasaya tepki için yapmayı düşündüğünü fakat kitlesel bir tepki olmadığından bu eylemi gerçekleştirmediğini belirtti.

"BAŞÖRTÜMÜZ ALGI YÖNETİMİNDE KULLANILIYOR"

Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında sözlerine başörtüsünü çıkararak başlayan Yücel, sebebi şöyle açıkladı:

"İslam'ın başka hiçbir prensibine yüklenmeyen bir önem, değer, misyon atfediliyor başörtüsüne. Bu atfedilen misyonun sebebiyle de küresel emperyalizm en çok da bizim dini duygularımızla beraber başörtümüzü algı yönetiminde kullanıyor."

BERRİN SÖNMEZ DE BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda aktivist Berrin Sönmez de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbelerinde kadınların kılık-kıyafetini hedef almasına tepki göstererek başörtüsünü çıkarma kararı almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

