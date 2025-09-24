Süleyman Soylu'yu Türkiye kesmedi şimdi de KKTC'de seçim için sahaya çıktı

Yayınlanma:
İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu, KKTC'de düzenlenecek olan seçimler için sahaya indi. Soylu'nun ev ziyaretleri yaptığı, seçim propagandasında 'beka' söylemi üzerinden oy toplandığı ada basınında yer buldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde resmi propaganda sürecinin başladığı gün Türkiye’den bazı siyasilerin adaya gittiği bildirildi.

Bugün Kıbrıs’ta yer alan habere göre, eski İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu da sahada seçim çalışmalara katıldı. Soylu’nun, bazı seçmenleri evlerinde ziyaret ederek destek aradığı aktarıldı. Seçim çalışmalarının 'ülke bekası' söylemi üzerinden yürütüldüğü de öne sürüldü.

AKP VE MHP’Lİ İSİMLER ADADA

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) geçtiği bilgiye göre, ziyaret heyetinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yaman, Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AKP KKTC Temsilcisi Emre Kaya ve UID KKTC Başkanı Fadıl Şanverdi yer aldı.

whatsapp-image-2025-09-24-at-08-48-18.jpeg
BUGÜN KIBRIS GAZETESİ MANŞETİ

SOYLU SAHADA

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, beraberindeki heyetle birlikte seçmen üzerinde etkili olacağı düşünülen bazı isimleri ev ziyaretleriyle ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

