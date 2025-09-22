Erdoğan'ı kızdıran iki gelişme: "Sorumluları bulun" talimatı

Özel Haber

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD eski Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. arasındaki gizli görüşmeye ilişkin açıklamaları ve bazı belediyelerde yaşanan gelişmeler, AKP kulislerine göre Erdoğan’ın tepkisini çekti.

GİZLİ GÖRÜŞME İDDİASI

Özel, geçtiğimiz hafta İstanbul’daki mitingde Erdoğan’ın Dolmabahçe’de Trump Jr. ile görüştüğünü duyurarak, “Trump’ın oğlu Junior Trump’ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. Filistin kan ağlarken, Trump’ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar, Filistin’i Trump’a terk ediyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Donald Trump, Erdoğan ile görüşeceğini ve ticari anlaşmalar yapılacağını duyurdu. Özel ise bir gün sonra, “300 Boeing uçak alınacağının canlı yayında Erdoğan tarafından söylenmesi karşılığında görüşmenin gerçekleştiğini” açıkladı.

AKP cephesinden doğrudan yalanlama gelmezken, Halk TV’nin ulaştığı kaynaklara göre Erdoğan, sızıntının kaynağının bulunmasını istedi. Erdoğan’ın “Türk tarafından mı, ABD tarafından mı sızdı?” sorusunu yönelttiği ve kaynağın bulunması için kapsamlı araştırma talimatı verdiği öğrenildi.

BELEDİYELER CHP’DE KALDI

Erdoğan’ı öfkelendiren ikinci başlık ise CHP’li Beyoğlu ve Bayrampaşa belediye başkanlarının tutuklanmasına rağmen AKP’ye geçmemesi oldu. AKP kulislerine göre Erdoğan, meclis çoğunluğunun sağlanamamasına tepki gösterdi. İl başkanlığıyla telefonla görüşen Erdoğan’ın, “Sorumluları bulun” diyerek süreci yönetenlere çıkıştığı aktarıldı.

Bayrampaşa’da CHP’den istifa eden bir meclis üyesinin AKP’ye geçmek yerine geçersiz oy kullanması da Erdoğan’ın tepkisini artırdı. Daha önce kendisine verilen “İki belediye bizde” sözünün tutulamamasına sert tepki gösterdiği ifade edildi.

Erdoğan’a verilen cevaplar arasında Manavgat Belediyesi’nde yaşanan istifalar da yer aldı. Meclis üyelerinin istifalarının hesaba katılmadığının belirtilmesi üzerine Erdoğan’ın, “Nasıl hesaba katmazsınız, hukukçular ile konuşmadınız mı?” tepkisi ile karşılaşıldı.

Beyoğlu Belediyesi için Beyoğlu ilçe yönetiminin diken üstünde olduğu, kendilerinden gelen bilgilerin “Meclis üyeleri bizde, alacağız” yönünde olmasına rağmen bunun gerçekleşmediği ve durumun ilçe yönetimi üzerinden baskı oluşturduğu belirtildi.

