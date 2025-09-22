Erdoğan'ı kızdıran iki gelişme: "Sorumluları bulun" talimatı

Erdoğan'ı kızdıran iki gelişme: "Sorumluları bulun" talimatı
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Donald Trump arasında gerçekleştiği iddia edilen gizli görüşme açıklamaları, AKP kulislerine göre Erdoğan’ın tepkisini çekti. Erdoğan’ı öfkelendiren diğer başlık ise, CHP’li Beyoğlu ve Bayrampaşa belediyelerinin AKP’ye geçmemesi oldu.

Özel Haber

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD eski Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. arasındaki gizli görüşmeye ilişkin açıklamaları ve bazı belediyelerde yaşanan gelişmeler, AKP kulislerine göre Erdoğan’ın tepkisini çekti.

GİZLİ GÖRÜŞME İDDİASI

Özel, geçtiğimiz hafta İstanbul’daki mitingde Erdoğan’ın Dolmabahçe’de Trump Jr. ile görüştüğünü duyurarak, “Trump’ın oğlu Junior Trump’ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. Filistin kan ağlarken, Trump’ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar, Filistin’i Trump’a terk ediyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Donald Trump, Erdoğan ile görüşeceğini ve ticari anlaşmalar yapılacağını duyurdu. Özel ise bir gün sonra, “300 Boeing uçak alınacağının canlı yayında Erdoğan tarafından söylenmesi karşılığında görüşmenin gerçekleştiğini” açıkladı.

AKP cephesinden doğrudan yalanlama gelmezken, Halk TV’nin ulaştığı kaynaklara göre Erdoğan, sızıntının kaynağının bulunmasını istedi. Erdoğan’ın “Türk tarafından mı, ABD tarafından mı sızdı?” sorusunu yönelttiği ve kaynağın bulunması için kapsamlı araştırma talimatı verdiği öğrenildi.

BELEDİYELER CHP’DE KALDI

Erdoğan’ı öfkelendiren ikinci başlık ise CHP’li Beyoğlu ve Bayrampaşa belediye başkanlarının tutuklanmasına rağmen AKP’ye geçmemesi oldu. AKP kulislerine göre Erdoğan, meclis çoğunluğunun sağlanamamasına tepki gösterdi. İl başkanlığıyla telefonla görüşen Erdoğan’ın, “Sorumluları bulun” diyerek süreci yönetenlere çıkıştığı aktarıldı.

Bayrampaşa’da CHP’den istifa eden bir meclis üyesinin AKP’ye geçmek yerine geçersiz oy kullanması da Erdoğan’ın tepkisini artırdı. Daha önce kendisine verilen “İki belediye bizde” sözünün tutulamamasına sert tepki gösterdiği ifade edildi.

Erdoğan’a verilen cevaplar arasında Manavgat Belediyesi’nde yaşanan istifalar da yer aldı. Meclis üyelerinin istifalarının hesaba katılmadığının belirtilmesi üzerine Erdoğan’ın, “Nasıl hesaba katmazsınız, hukukçular ile konuşmadınız mı?” tepkisi ile karşılaşıldı.

Beyoğlu Belediyesi için Beyoğlu ilçe yönetiminin diken üstünde olduğu, kendilerinden gelen bilgilerin “Meclis üyeleri bizde, alacağız” yönünde olmasına rağmen bunun gerçekleşmediği ve durumun ilçe yönetimi üzerinden baskı oluşturduğu belirtildi.

Son dakika | Özgür Özel Boeing iddiasını tekrarladı: Trump beni doğruladıSon dakika | Özgür Özel Boeing iddiasını tekrarladı: Trump beni doğruladı

New York’ta Erdoğan’a şok: Türk Evi önünde İmamoğlu ve Özel'li "Umut" fotoğrafıNew York’ta Erdoğan’a şok: Türk Evi önünde İmamoğlu ve Özel'li "Umut" fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! BM Genel Kuruluna katılacakCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! BM Genel Kuruluna katılacak

Bayrampaşa'da zafer pozu: İrade halkındırBayrampaşa'da zafer pozu: İrade halkındır

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Türkiye
Süreç komisyonunda sıra onlara geldi
Süreç komisyonunda sıra onlara geldi
Patron-şoför tartışması kanlı bitti: İş insanı bacağından vuruldu!
Patron-şoför tartışması kanlı bitti: İş insanı bacağından vuruldu!