Bayrampaşa'da zafer pozu: İrade halkındır

İstanbul'un CHP'li Baüyrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ardından Hasan mutlu tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

Ardından belediye meclisinde yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesinde CHP'li 5 belediye meclis üyesi daha tutuklanıp sandalye dengesi 19'a 18 AKP lehine olacak şekilde oluşmuştu.

Bugün yapılan başkanlık seçimi çok büyük çekişmeye neden oldu. İlk turda AKP'nin adayı İbrahim Akın 19, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman 18 oy aldı.

İkinci, üçüncü ve dördüncü turda 18-18 şeklinde eşitlik oluşunca, sonucu kura belirledi. Kurada kazanan CHP oldu.

Sandıkta kaybettiğini masada da kaybetti: AKP Bayrampaşa sonucunu mahkemeye taşıyor

AKP'nin "İrade gaspı" diye nitelendirdiği kura sonucunu CHP Lideri Özgür Özel "Hak yerini buldu" sözleriyle değerlendirdi. AKP sonucu mahkemeye taşıyacağını duyurdu.

Yaşanan büyük mücadeleden zaferle ayrılan Bayrampaşa'nın CHP'li 18 belediye meclis üyesi ise, sonucun ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bir araya geldi. Çelik o görüşmeyi "İrade halkındır" sözleriyle paylaştı.

İrade halkındır!



Bayrampaşa’nın iradesine sahip çıkmakta tereddüt etmeyen 18 Belediye Meclis Üyemizle gurur duyuyoruz. pic.twitter.com/okVuIbCWEu — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 21, 2025

Özgür Çelik Bayrampaşa'da yaşananları tek tek anlattı

