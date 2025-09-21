Özgür Çelik Bayrampaşa'da yaşananları tek tek anlattı

Bayrampaşa Belediyesi, tutuklu Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun halefini belirlemek üzere olağanüstü toplandı. Belediye binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, halkın süreci izlemesi için belediye bahçesine dev bir ekran kuruldu.

Meclis'teki seçimde CHP grubunun adayı İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı'nın adayı ise İbrahim Akın oldu. Toplam 37 üyeli mecliste CHP'nin 18, Cumhur İttifakı'nın ise 15 üyesi bulunurken, 4 bağımsız üye seçimin kilit ismi haline geldi

TURLAR BOYUNCA SÜREN KRİZ VE GEÇERSİZ OY TARTIŞMALARI

Seçim süreci, başından sonuna kadar büyük bir gerginliğe sahne oldu

İLK TUR

Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın, dört bağımsız üyenin de desteğini alarak 19 oy alırken, CHP adayı İbrahim Kahraman 18 oyda kaldı. Ancak hiçbir aday, meclis üye tam sayısının üçte ikisi olan 26 oya ulaşamadığı için ikinci tura geçildi.

İKİNCİ TUR

Bu turda oylar 18'e 18 eşitlendi ve tansiyon yükseldi.[5] Eşitliğin, bir oy pusulasının "önceden mühürlendiği" gerekçesiyle geçersiz sayılmasından kaynaklandığı belirtildi.[6]

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ TUR

Üçüncü turdan da sonuç çıkmayınca, basit çoğunluğun yeterli olduğu dördüncü tura geçildi. Kritik dördüncü turda bir oy pusulasının daha usule aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz sayılması üzerine sonuç yine 18-18'lik eşitlikle sonuçlandı.

AKP Grubu'ndan Ali Cengiz Yılmaz'ın "Sakın burada bizim irademizi gasp etmeye kalkmayın" şeklindeki sözleri meclisteki gerilimi daha da artırdı.

KURADAN CHP'Lİ ADAY ÇIKTI MECLİS KARIŞTI

Dört turda da eşitliğin bozulmaması üzerine, yönetmelik gereği başkan vekilinin belirlenmesi için kura çekimine gidildi.AKP ve MHP'li üyelerin itiraz dilekçelerine rağmen yapılan kura çekiminde, şans CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'dan yana oldu.

Kura sonucunun ilan edilmesiyle birlikte AKP ve MHP'li meclis üyeleri meclis kürsüsüne yürüyerek masayı yumrukladı ve meclis salonunda arbede yaşandı.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÇELİK: BELEDİYEYE ÇÖKME OPERASYONU

Seçimi yerinde takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye önünde yaptığı açıklamada süreci "organize bir belediyeye çökme operasyonu" olarak nitelendirdi. Çelik, tutuklanan Başkan Hasan Mutlu'nun daha önce "AK Parti'ye geç, yoksa tutuklanırsın" diye tehdit edildiğini, meclis üyelerine de WhatsApp üzerinden kelepçe fotoğrafları ve film replikleriyle gözdağı verildiğini aktardı.

Çelik, seçimin kasıtlı olarak halkın katılımını engellemek için Pazar sabahına konulduğunu ve belediyenin yaklaşık 2 bin polisle abluka altına alındığını belirtti. Oylamalarda "önceden farklı biçimde mühürlenmiş" ve "üzerinde işaret olan" oy pusulaları kullanıldığını ve bunların tutanak altına alındığını ifade eden Çelik, tüm baskı ve tehditlere rağmen direnen 18 CHP'li meclis üyesine teşekkür etti.

Çelik, "Tıpkı bugün Bayrampaşa'da olduğu gibi hak kazanacak, halk kazanacak, adalet kazanacak, demokrasi kazanacak" diyerek sözlerini noktaladı.