Son dakika | Bayrampaşa'da yaşananlara Özgür Özel'den ilk yorum

Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrasında CHP'li Başkan Hasan Mutlu'nun tutuklanması sonrasında, bugün Bayrampaşa'da başkanvekilliği için seçim yapıldı. Eşitliğin 4 turda bozulmadığı seçimde, 5. turda kura çekildi ve Bayrampaşa'nın yeni başkanvekili kura sonucunda CHP'li İbrahim Kahraman oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bayrampaşa'da yaşananları kurultayda PM ve YDK için oy kullandıktan sonra, gazetecilerin sorusu üzerine değerlendirdi.

Özel şunları söyledi:

Bir siyasi kapkaç olayını CHP'nin sımsıkı durması, daha sonra da diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanıyla davranması sonucu iş kuraya kaldı, kurada da hak yerini buldu.

Zaten Bayrampaşa'da 20'ye 15 biz öndeyken 5 belediye meclis üyemizi tutuklayarak Bayrampaşa'yı almaya çalıştılar, olmadı başka oyunlara girdiler.

Ama 4 turda eşitlik bozulmayınca kura sonucunda hak yerini buldu.

"SONUÇ BAŞKANIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN DE ÖNEMLİ"

Sonuçta CHP'li bir başkanvekili seçildi Bayrampaşa'ya. Eğer AKP'li bir başkanvekili bu hileyle seçilseydi içerideki belediye başkanımızın bomboş bir dosyayla içerde tutulmasına devam edeceklerdi.

Çünkü Erdoğan Bayrampaşa başkan vekiline belediye başkanı muamelesi yapacaktı ve hakim nasıl bir tahliye kararı verebilecekti?

Belediye başkanımızın özgürlüğü için de çok önemlidir bu sonuç.

Demek ki bütün müdahalelere rağmen Bayrampaşa'nın iradesi kurada da çıktı.

