New York’ta Erdoğan’a şok: Türk Evi önünde İmamoğlu ve Özel'li "Umut" fotoğrafı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için ABD’nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Türk Evi önünde dikkat çeken bir afiş karşıladı.

Times Meydanı’ndaki dev ekrana gençler tarafından, İBB operasyonlarında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızıyla olan bir fotoğrafı verildi. Fotoğrafın üstünde ise “UMUT” yazıyor.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in aileleriyle birlikte bulunduğu "UMUT..." başlıklı fotoğraf

WASHİNGTON'DA BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE EYLEM

Öte yandan ABD’de yaşayan Türklerin bir araya gelerek, tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasıyla başlayan süreçteki hukuksuzluklara karşı oluşturduğu 19 Mart Platformu (March 19 Platform) üyeleri ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde toplanan yurttaşlar.

Saraçhane’de her cuma toplanan Aile Dayanışma Ağı’nın selamlandığı açıklamada, “Yurtdışında da olsa demokrasiye olan sorumluluğumuz ağırdır” dendi.

“Hak, hukuk, adalet” ve “Demokrasilerde kayyum olmaz” pankartlarının da taşındığı eylem kapsamında tutuklu belediye başkanlarının özgürlüğü talep edildi.

‘DEMOKRASİYE OLAN SORUMLULUĞUMUZ’

Yürütülen bu sürecin “Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları gibi” olduğunun ve “tarihe bir kara leke olarak” geçeceğinin kaydedildiği, Washington Büyükelçiliği önünde yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Arkadaşlar. Bugün burada durmamızın sebebi halkın iradesine sahip çıkmaktır. Sandıktan çıkan sonucu tanımıyorum diyenlere karşı, sesimizi yükseltmek bir görevdir. Yurtdışında da olsa, demokrasiye olan sorumluluğumuz ağırdır: susmayacağız, alışmayacağız, vazgeçmeyeceğiz!

‘HALKIN İRADESİNE AĞIR BİR SALDIRI’

Bugün Türkiye’de halkın iradesini temsil eden yöneticilerin; sahte tanıkların asılsız iddiaları ile, baskı, operasyon ve tutuklamalarla susturulmaya çalışıldığı zorlu bir dönemdeyiz. Bu tablo yalnızca bireylere değil, doğrudan demokrasiye ve halkın iradesine yönelmiş ağır bir saldırıdır. Haksız ve hukuksuz gerekçelerle özgürlüğünden mahrum bırakılan, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere; ilçelerde görev yaparken tutuklanan Ahmet Özer (Esenyurt), Rıza Akpolat (Beşiktaş), Alaattin Köseler (Beykoz), Resul Emrah Şahan (Şişli), Murat Çalık (Beylikdüzü), Hasan Akgün (Büyükçekmece), Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa), Utku Caner Çaykara (Avcılar), Kadir Aydar (Ceyhan) ve Oya Tekin (Seyhan), Zeydan Karalar (Adana), gibi halkın oylarıyla seçilmiş bu belediye başkanlarının ve yüzlerce belediye çalışanlarının durumunu derin bir üzüntü ve öfkeyle izliyoruz.

‘TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEK’

Bizler çok iyi biliyoruz ki bu isimler görevlerini liyakatle sürdüren ve halkın güvenini kazanarak göreve gelmiş kişilerdir. Onların tutuklanmaları hukuki değil, tamamen siyasi birtakım hesapların sonucudur. Bu davaların, geçmişte yaşanan Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları gibi mutlaka tarihe kara bir leke olarak geçeceğine inancımız tamdır ve bu nedenle, onların özgürlüğü, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesin ortak talebidir.

‘YALNIZ DEĞİLSİNİZ, YANINIZDAYIZ’