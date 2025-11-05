Erdoğan ne demek istedi? "Özel böyle giderse CHP ya şanzıman dağıtacak..."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP ve Lideri Özgür Özel'i hedef aldı.

Son Dakika | Erdoğan 'Diktatör' eleştirilerine yanıt verdi

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı’nın Irak ve Suriye’ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkereyi oylamıştı. Bu oylamada CHP ile beraber DEM Parti de hayır oyu vermişti. Erdoğan bugünkü grup toplantısında CHP'nin tezkereye hayır oyu vermesini üzerinden Özel'i hedef alarak şunları dedi:

Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Önceki gün kabine sonrası basın toplantımızda da söyledim. Sayın Özel, CHP’nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi bir sınav veremiyor. Daha önce yaptığı açıklamalar hilafına, ülkenin güvenliğine ve dış politikaya dair hususlarda ne yazık ki yerli ve milli bir duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor fakat iş sözlerinin arkasında durmaya gelince nedense aniden çark ediyor, hemen geri vitese takıyor. Biz eskiden beri CHP'nin tutarsızlıklarına zaten alışığız. Dolayısıyla tezkereye hayır demelerine şaşırmadık. Milletimiz de CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor. Ancak siyaset otobanında bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek CHP'ye iyi gelmeyebilir. Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse endişem odur ki CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır.

Erdoğan süreç devam ederken sınır dışı operasyonların ve tezkerelerin süreci zorlaştıran değil kolaylaştıran, destekleyen bir adım olarak gördüğünü öne sürdü:

Burada şunun da bilinmesini istiyorum. Biz elbette ülkemizin, milletimizin ve bölgemizin güvenliğini, CHP'nin itimat telkin etmeyen politikalarına bağlayamayız. Çünkü bizim için asıl olan Türkiye'dir. Türkiye'nin selametidir. 86 milyonun her akşam huzur içinde başını yastığa koymasıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır. Bunun yolu ise hem hudutlarımız içinde hem de sınır ötesinde güvenlik bakımından en küçük bir boşluk bırakılmamasından geçiyor.

Tezkerelerin, terörsüz Türkiye çalışmalarını zorlaştıran değil, tam tersine süreci kolaylaştıran, destekleyen bir adım olarak görülmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağına inanıyorum. Her şey kendi mecrasında ilerlemektedir. Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir taraftan emniyet ve savunma noktasında işi çok sıkı tutarken diğer taraftan da ülkemizin neredeyse yarım asırdır canını yakan bu büyük sıkıntıdan, bu büyük kamburdan kurtaracak adımları cesaretle atıyoruz.