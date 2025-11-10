Erdoğan 3 çocuk çıtasını 4'e 5'e yükseltti: Niye olmasın? Bunu hızlandıralım

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin ardından dönüş yolunda uçaktakilere açıklamalarda bulundu. Uzun zamandan bu yana en az 3 çocuk tavsiyesi veren Erdoğan nüfus artış hızına değinerek bu defa, "Niye en az 4 çocuk olmasın, 5 olmasın?" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun yıllardan bu yana nüfusun çoğalması gerektiğinden bahsedip aile kurumlarına verdiği önemin altını çizerek her ailede en az 3 çocuğun olması gerektiğini dile getirmesi ile biliniyor.

Katıldığı nikahlarda da gelin ile damatlara 3 çocuk önerisini dile getiren Erdoğan zaman zaman tepkiler alsa da bu çağrısından geri durmuyor. Ancak son yıllarda sürekli bir şekilde aşağı yönlü seyreden ekonomi nedeni ile aileler genelde 1 çocuk yapıyor, artan masraflar nedeni ile evlilik oranları düşüyor; bozulan ev ekonomisi ile de boşanmalar her sene zirveyi yeniliyor.

TÜM BUNLAR DEVAM EDERKEN ERDOĞAN: NİYE EN AZ 4-5 OLMASIN

Ekonomi bu şekilde devam edip nüfus artış hızı en düşük seviyelere inerken Erdoğan çocuk çağrısını yineledi. Erdoğan bu çağrıyı yineledi ancak bu defa çıtayı artırdı. Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü törenine katılmak üzere gittiği Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Erdoğan, Türkiye'de aile kurumlarının güçlü olduğuna dikkati çekerek en az 4 çocuk olmasın 5 olmasın çıkışını yaptı. O konuşma da şu şekilde oldu:

"Öyleyse geleceğe de biz çok daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Buradan savrulma olmaz ve böyle bir savrulmaya da müsaade edemeyiz. Nüfus artış hızında şu anda maalesef 1,7'deyiz. Bu bir intihardır. Bunu çözmemiz lazım. Türkiye'nin nüfus artış hızının böyle bir konuma gelmesi hazmedilemez. Boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Niye en az 4 çocuk olmasın, 5 olmasın? Bunu hızlandıralım ve ülkemiz inşallah nüfusumuzun artış hızının yükselmesiyle geleceğe çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir."

