Erdoğan 3 çocuk çıtasını 4'e 5'e yükseltti: Niye olmasın? Bunu hızlandıralım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun yıllardan bu yana nüfusun çoğalması gerektiğinden bahsedip aile kurumlarına verdiği önemin altını çizerek her ailede en az 3 çocuğun olması gerektiğini dile getirmesi ile biliniyor.

'3 çocuk' diyen Erdoğan'a 3 meseleyi hatırlattı

Katıldığı nikahlarda da gelin ile damatlara 3 çocuk önerisini dile getiren Erdoğan zaman zaman tepkiler alsa da bu çağrısından geri durmuyor. Ancak son yıllarda sürekli bir şekilde aşağı yönlü seyreden ekonomi nedeni ile aileler genelde 1 çocuk yapıyor, artan masraflar nedeni ile evlilik oranları düşüyor; bozulan ev ekonomisi ile de boşanmalar her sene zirveyi yeniliyor.

Erdoğan da kabul etti üç çocuk fazla

TÜM BUNLAR DEVAM EDERKEN ERDOĞAN: NİYE EN AZ 4-5 OLMASIN

Ekonomi bu şekilde devam edip nüfus artış hızı en düşük seviyelere inerken Erdoğan çocuk çağrısını yineledi. Erdoğan bu çağrıyı yineledi ancak bu defa çıtayı artırdı. Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü törenine katılmak üzere gittiği Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Erdoğan, Türkiye'de aile kurumlarının güçlü olduğuna dikkati çekerek en az 4 çocuk olmasın 5 olmasın çıkışını yaptı. O konuşma da şu şekilde oldu: