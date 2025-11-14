Engelli yolcuya metrobüs çarptı: 3 yaralı

Zeytinburnu'nda Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda yaşanan kazada İ.B. (55) idaresindeki 34 TN 2763 plakalı metrobüs, durağa yaklaştığı sırada durakta bekleyen tekerlekli sandalyeli yolcu H.C.'ye (57) çarptı.

ENGELLİ YOLCU AĞIR YARALANDI

İddiaya göre, H.C.'nin beklediği sırada güvenlik için çizilmiş sarı çizgiyi geçmesi sonucu meydana gelen kazada, çarpma etkisiyle tekerlekli sandalyeden savrulan yolcu, önce perona ardından metrobüs yoluna kafasını çarparak ağır yaralandı.

METROBÜSTEKİ YOLCULAR DA ETKİLENDİ

Kaza anında metrobüsün yaptığı ani fren nedeniyle araçtaki yolculardan 19 yaşındaki E.N.K. ile 60 yaşındaki C.D. de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı.