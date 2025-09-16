Bayrampaşa'da metrobüs yangını

Bayrampaşa'da metrobüs yangını
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul'da Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıkması üzerine uzun kuyruklar görüldü.

Bayrampaşa'da seyir halinde olan bir metrobüste yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, D-100 Karayolu'nda trafik oluştu.

Bayrampaşa Maltepe Metrobüs Durağı'nda bir Metrobüste yangın çıktı. Yangına önce yangın tüpleri ile müdahale edilirken, D-100 Karayolu'nda yoğun dumanın ardından trafik oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

SEFERLER AKSADI

Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.

Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

