Bayrampaşa'da metrobüs yangını
İstanbul'da Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıkması üzerine uzun kuyruklar görüldü.
Bayrampaşa'da seyir halinde olan bir metrobüste yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, D-100 Karayolu'nda trafik oluştu.
Bayrampaşa Maltepe Metrobüs Durağı'nda bir Metrobüste yangın çıktı. Yangına önce yangın tüpleri ile müdahale edilirken, D-100 Karayolu'nda yoğun dumanın ardından trafik oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
SEFERLER AKSADI
Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.
Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)