Son dakika | İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı

İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı. Kaza sonucu bir yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrobüs güzergahında yoğunluk yaşanıyor.