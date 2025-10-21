Son dakika | İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı

İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı. Kaza sonucu bir yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrobüs güzergahında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Yenibosna ile Sefaköy durağı arasında aynı yönde ilerleyen iki metrobüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 YOLCU YARALANDI

Kaza sonucu 1 yolcu yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ardından ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucu metrobüs seferlerinde de bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Kazada hasar oluşan metrobüslerin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından seferler normalde döndü.

Kaynak:DHA / AA

