Emekçiyi beyzbol sopasıyla darbeden oyuncu gözaltına alındı: Beyoğlu'nun göbeğinde skandal!

Beyoğlu’nda, dün saat 19.00 sıralarında Tomtom Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre oyuncu Bahadır Ünlü restoranında çalışan kişiye, hırsızlık yaptığı iddiasıyla tekme ve yumruklarla vurmaya başladı.

Ardından beyzbol sopasıyla darbetti. Dakikalarca çalışanını darbeden Ünlü, olayı cep telefonuyla da kaydetti.

RESTORANI MÜHÜRLENDİ

Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahadır Ünlü’yü yakaladı. Gözaltına alınan Ünlü’nün, 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Ünlü’nün restoranını mühürledi.

Beyoğlu Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sizden gelen görüntüler sayesinde mekan mühürlenmiştir. Şiddete sıfır tolerans. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Beyoğlu Tomtom Mahallesi’ndeki bir işletmede çalışan personele şiddet uygulandığının tespit edilmesi üzerine zabıta ekiplerimiz derhal harekete geçmiştir. İlgili işletme, gerekli incelemenin ardından ivedilikle mühürlenmiştir."

DAHA ÖNCE MÜŞTERİNİN BAŞINA BIÇAĞIN SAPIYLA VURMUŞTU

Diğer yandan Bahadır Ünlü, 2022 yılı Ocak ayında, restoranında eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan Ünlü emniyette yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, ünlünün daha önce eşini de darbettiği görüldü.