Emekçiyi beyzbol sopasıyla darbeden oyuncu gözaltına alındı: Beyoğlu'nun göbeğinde skandal!

Yayınlanma:
Beyoğlu’nda oyuncu Bahadır Ünlü, çalışanını hırsızlık yaptığı iddiasıyla tekme ve yumuklarla darbetti. Beyzbol sopasıyla çalışanına vuran Ünlü, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Olayın ardından Ünlü gözaltına alınırken, restoranı da mühürlendi.

Beyoğlu’nda, dün saat 19.00 sıralarında Tomtom Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre oyuncu Bahadır Ünlü restoranında çalışan kişiye, hırsızlık yaptığı iddiasıyla tekme ve yumruklarla vurmaya başladı.

Ardından beyzbol sopasıyla darbetti. Dakikalarca çalışanını darbeden Ünlü, olayı cep telefonuyla da kaydetti.

whatsapp-image-2025-11-14-at-10-12-26-001.jpeg

RESTORANI MÜHÜRLENDİ

Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahadır Ünlü’yü yakaladı. Gözaltına alınan Ünlü’nün, 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Ünlü’nün restoranını mühürledi.

istanbul-beyoglunda-oyuncu-bahadir-un-1014445-301013.jpg

İş yeri basıp bir genci bıçaklayan saldırganlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldıİş yeri basıp bir genci bıçaklayan saldırganlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Beyoğlu Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sizden gelen görüntüler sayesinde mekan mühürlenmiştir. Şiddete sıfır tolerans. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Beyoğlu Tomtom Mahallesi’ndeki bir işletmede çalışan personele şiddet uygulandığının tespit edilmesi üzerine zabıta ekiplerimiz derhal harekete geçmiştir. İlgili işletme, gerekli incelemenin ardından ivedilikle mühürlenmiştir."

istanbul-beyoglunda-oyuncu-bahadir-un-1014442-301013-1.jpg

Vahşetin adresi bu kez Bodrum! 2 yavru köpeği av tüfeğiyle vurduVahşetin adresi bu kez Bodrum! 2 yavru köpeği av tüfeğiyle vurdu

DAHA ÖNCE MÜŞTERİNİN BAŞINA BIÇAĞIN SAPIYLA VURMUŞTU

Diğer yandan Bahadır Ünlü, 2022 yılı Ocak ayında, restoranında eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan Ünlü emniyette yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, ünlünün daha önce eşini de darbettiği görüldü.

Kaynak:DHA

