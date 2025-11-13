İş yeri basıp bir genci bıçaklayan saldırganlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Olaylar zinciri, 8 Kasım Cumartesi günü Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan su kesintisiyle başladı. İddiaya göre, iş yeri sahibi çalışanlarını muslukları kapatmaları konusunda uyardı. Ancak hafta sonu kapalı olan iş yerine Pazartesi sabahı gelindiğinde, musluklardan birinin açık unutulması nedeniyle dükkanı su bastığı görüldü. İşletme sahibi, musluğun stajyer öğrenci Alim Y.D. tarafından açık bırakıldığını tespit edince ikili arasında bir tartışma yaşandı.

TARTIŞMA AİLELERİN DAHİL OLMASIYLA BÜYÜDÜ

İş yeri sahibiyle arasında geçen tartışmanın ardından Alim Y.D.'nin iş yeri sahiplerine hakaret ederek ayrıldığı öne sürüldü. Durumu anlatmak üzere evine giden Alim Y.D., kısa bir süre sonra babası Ferhan D. ve abisiyle birlikte iş yerine geri döndü. Baba ve iki oğlu, iş yerinin önünde bekleyen çalışanlara saldırarak darp etmeye başladı.

Bıçaklı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Saldırı anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Ferhan D. ve oğullarının iş yeri önündeki gençlere saldırdığı görülmektedir. Bu arbede sırasında, tarafları ayırmaya çalışan bir temizlik görevlisi de saldırganlar tarafından yaralandı. Görüntülerin devamında, elinde bıçak olduğu görülen baba Ferhan D.'nin, işletme sahibinin oğlu olan 18 yaşındaki K.B.'yi bıçakladığı anlar yer alıyor.

İFADELERİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba Ferhan D. ve iki oğlu, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.