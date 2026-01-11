Takla atıp karşı şeride uçtu: 3 araç birbirine girdi 4 yaralı

Yayınlanma:
Samsun’un Canik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu 2 araçla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun’un Canik ilçesinde otomobilin takla atıp karşı yöne geçerek 2 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Dün Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, S.Ç.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, önce refüjdeki elektrik direğine çarpıp takla attı, daha sonra karşı yöne geçip H.A. yönetimindeki otomobil ile M.E.Ç. yönetimindeki minibüse çarptı.

takla-atip-karsi-seride-uctu-3-arac-birbirine-girdi-4-yarali-2.jpg

Diyarbakır’da zincirleme trafik kazasıDiyarbakır’da zincirleme trafik kazası

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen kazada, otomobildeki H.Ç., M.A.Ç. ve T.Ç. ile minibüsteki H.Ç. olmak üzere 4 kişi yaralandı. Gelen ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

takla-atip-karsi-seride-uctu-3-arac-birbirine-girdi-4-yarali-3.jpg

Fabrika işçisi trafik kazasında hayatını kaybettiTrafik kazasında hayatını kaybetti

Bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Türkiye
İmamoğlu: Onların vakti doldu! Hodri meydan...
İmamoğlu: Onların vakti doldu! Hodri meydan...
Son dakika | Binler yağmura rağmen meydana akın etti! CHP'nin 80. miting adresi Denizli
Son dakika | Binler yağmura rağmen meydana akın etti! CHP'nin 80. miting adresi Denizli