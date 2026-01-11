Takla atıp karşı şeride uçtu: 3 araç birbirine girdi 4 yaralı

Samsun’un Canik ilçesinde otomobilin takla atıp karşı yöne geçerek 2 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Dün Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, S.Ç.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, önce refüjdeki elektrik direğine çarpıp takla attı, daha sonra karşı yöne geçip H.A. yönetimindeki otomobil ile M.E.Ç. yönetimindeki minibüse çarptı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen kazada, otomobildeki H.Ç., M.A.Ç. ve T.Ç. ile minibüsteki H.Ç. olmak üzere 4 kişi yaralandı. Gelen ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.