Ellerinde pala yüzlerinde maske... Hacettepe'de öğrencilere saldırdılar!

Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde, skandal görüntülerin adresi oldu. Kampüs içindeki öğrenciler, yüzleri maskeli bir grubun palalı saldırısına uğradı.

YÜZLERİ MASKELİ ELLERİ PALALI BİR ŞEKİLDE KAMPÜSE GİRDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler infiale neden oldu. İddiaya göre yüzleri maskeli bir grup, üniversite kampüsüne ellerinde pala ve çeşitli kesici/delici silahlarla öğrencilere saldırdı.

Panik halinde kaçmaya çalışan öğrencilerden bazıları yaralandı. Bir üniversitelinin ise palayla başından yaralandığı iddia edildi.

UMUT-SEN'in yaptığı paylaşıma göre kampüse giren polis, saldırganlara müdahale etmezken saldırıya uğrayan çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldığı iddia edildi. Öğrencilere yönelik saldırıyı gerçekleştirenlerin, kendilerine, “Hacettepe Ülkücü Teşkilatı” dedikleri ve “Reis değişimi ve bayrak devir teslimi töreni” gerekçesiyle kampüste bulunan 'Nacho Kafe' önüne toplanmak için çağrı yaptıkları iddia edildi.

4 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

ANKA'da yer alan habere göre ise Hacette Üniversitesi'nin Beytepe yerleşkesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Döner bıçaklı saldırı sonrası 4 öğrencinin gözaltına alındığı, 1 öğrencinin yaralandığı öğrenildi. Yaralı bir öğrenci, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.