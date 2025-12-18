Elazığ'da tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Elazığ'da tartıştığı kişiyi silahla vurdu
Yayınlanma:
Elazığ'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, bir kişi bacağından yaralandı.

Elazığ'ın İzzet Paşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki kişi arasında tartışma çıktı. Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana gelen olayda, henüz nedeni bilinmeyen tartışma hızla tırmandı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasındaki gerginlik, kısa sürede silahlı bir çatışmaya yol açtı. Kavga sırasında açılan ateş sonucu taraflardan biri, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

17 ve 19 yaşındalar! İş yerine silahlı saldırı düzenlediler17 ve 19 yaşındalar! İş yerine silahlı saldırı düzenlediler

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişiye ilk müdahale yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Son dakika! Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölüSon dakika! Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kavganın sebebini ve sorumlularını tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

