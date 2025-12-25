Doğal gaz çalışması sırasında toprak kaydı! 3 işçi yaralandı
Yayınlanma:
Edirne'de doğal gaz boru hattı döşeme çalışması esnasında meydana gelen toprak kaymasında 3 işçi yaralandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yürütülen doğl gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayda 3 işçi yaralandı.
BORU DÖŞEMESİ YAPILAN KANALDA TOPRAK KAYDI
Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar esanasında, henüz belirlenemeyen nedenle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
3 İŞÇİ YARALANDI
Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan işçilerden biri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak:AA