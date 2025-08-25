Diyarbakır'da yangın paniği! 3 itfaiye eri dumandan etkilendi
Diyarbakır’da 8 katlı bir binanın son katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda söndürülen yangında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Diyarbakır’da, Bağcılar Mahallesi’ne bağlı Aram Tigran Caddesi’nde bulunan 8 katlı binanın son katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
3 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ!
Yoğun duman nedeniyle binadakiler tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sebebiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 3 itfaiye eri dumandan etkilenirken erlere, olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Yangının neden çıktığının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
