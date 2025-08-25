Son dakika | İTÜ'de yangın

Yangın saat 15.00 sıralarında İTÜ Ayazağa Kampüsü’ndeki otluk alanda başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın söndürme helikopterinin de desteği ile yangını kısa sürede söndürdü. Yangının başlangıç sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.