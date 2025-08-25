Son dakika | İTÜ'de yangın

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Sarıyer'de İTÜ Ayazağa kampüsünde otluk alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın saat 15.00 sıralarında İTÜ Ayazağa Kampüsü’ndeki otluk alanda başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın söndürme helikopterinin de desteği ile yangını kısa sürede söndürdü. Yangının başlangıç sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

tu-4.jpg

tu-3.jpg

tu-2.jpg

tu-1.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Türkiye
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
