Diyarbakır'da Rojin Kabaiş anısına kütüphane açıldı

Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Kayapınar'daki Rasim Özdenören İlkokulu'nda kütüphane yaptırıldı.

Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'ya gönderildi!

ROJİN KABAİŞ'İN ADI KÜTÜPHANE YAŞATILACAK

Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in adının yaşatılacağı kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, derneğin ülke genelinde yaptırdığı 11'inci kütüphanenin açılışını Diyarbakır'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl da Narin Güran'ın adının verildiği kütüphanenin açılışını yaptıklarını ifade eden Subaşı, "Tüm evlatlarımız bu kütüphaneden faydalanacak." dedi.

Subaşı, katkılarından dolayı Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Özbilgi'ye teşekkür etti.

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş de kentte kızının anısına kütüphane açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabaiş, Vali Murat Zorluoğlu'na, dernek yönetimine ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Katılımcılar, açılışın ardından kütüphaneyi gezdi, öğrenciler ise kitap okudu.