Hakan Fidan canlı yayındaki o soruya yanıt vermedi! "Peki geçiyorum"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu programa konuk olarak ABD-İran nükleer müzakereleri ve bölgesel güvenlik başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda yöneltilen "Türkiye’nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?" sorusu ise dikkat çekti.

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN SESSİZLİK

Ahmet Hakan’ın sorusuna Fidan sözlü bir yanıt vermedi. Hakan’ın, "No comment diyebilirsiniz" hatırlatmasına gülümseyerek karşılık veren Fidan, sessizliğini korudu. Bunun üzerine Ahmet Hakan, "Peki, geçiyorum" diyerek konuyu kapattı.

Ahmet Hakan, konuyu farklı bir ifadeyle yeniden gündeme getirdi:

"Herkes harıl harıl nükleer silah sahibi olmaya çalışırken bizim de boş boş durmamamız gerekir diye düşünüyorum."

Bu kez Fidan, doğrudan 'evet' ya da 'hayır' demeden daha genel bir çerçeve çizdi:

"Bunlar tabii birtakım stratejik, yüksek konular. Bunlar geniş, büyük resim içerisinde düşünülmesi gereken konular."

"BÖLGEDE GÜÇ DENGESİNİN BOZULMASINI İSTEMİYORUZ"

Fidan, ABD-İran gerilimi ve nükleer silahlanma riskine ilişkin değerlendirmelerinde bölgesel denge vurgusu yaptı. Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede dengeyi değiştirecek dramatik değişimleri görmek istemiyoruz. Bir güç dengesi var, bunun bozulması bölgedeki işbirliği ruhunu ciddi oranda zedeler. Bu durum, İran’la farklı sorunları olan ülkeleri de nükleer silah arayışına sokar ve aynı yarışa bizim de ister istemez katılmamız gerekebilir. Bunun bölge için çok faydalı olacağını düşünmüyorum."