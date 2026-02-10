Ege'de deprem oldu!
AFAD Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, 10 Şubat 2026 tarihinde Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.34’te kaydedilen depremin yerin yaklaşık 26.66 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Deprem Datça ve Bodum kıyılarına yakın bir noktada gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2026-02-10
Saat:07:34:59 TSİ
Enlem:36.03083 N
Boylam:25.88639 E
Derinlik:26.66 km
Detay:https://t.co/lWrVyLNZX7