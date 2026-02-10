Ege'de deprem oldu!

AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, 10 Şubat 2026 tarihinde Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.34’te kaydedilen depremin yerin yaklaşık 26.66 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem Datça ve Bodum kıyılarına yakın bir noktada gerçekleşti.