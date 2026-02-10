Ege'de deprem oldu!

Ege'de deprem oldu!
Yayınlanma:
AFAD Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, 10 Şubat 2026 tarihinde Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.34’te kaydedilen depremin yerin yaklaşık 26.66 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

ekran-goruntusu-20260210-080230p.jpg

Deprem Datça ve Bodum kıyılarına yakın bir noktada gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

