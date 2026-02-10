IŞİD’lilerin yargılamaları Türkiye’ye taşınabilir iddiası

Ankara, Bağdat ve Washington arasında sürdürülen temaslarda, Suriye’nin kuzeyindeki cezaevlerinden Irak’a sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD’lilere ilişkin yeni bir yargılama seçeneğinin gündeme geldiği öne sürüldü.

IŞİD’LİLERİN YARGILAMALARI TÜRKİYE’YE TAŞINABİLİR İDDİASI

Ankara–Bağdat–Washington hattında yürütülen görüşmelerde, Suriye’nin kuzeyindeki cezaevlerinden Irak’a sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD’lilerin Türkiye’de yargılanması seçeneğinin gündemde olduğu iddia edildi.

Kısa Dalga’nın haberine göre, 10 Ekim Ankara Gar Saldırısı'nın firari sanıklarının da bu listede yer aldığı öne sürüldü. Haberde, üç ülkenin IŞİD’lilerin “insanlığa karşı suçlar” ve “soykırım” suçlarından yargılanmaları konusunda mutabık olduğu ifade edildi.

Yargı belgelerinde IŞİD’in İstanbul emiri olarak geçen, saldırının firari sanıklarından ve kırmızı bültenle aranan Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın’ın da Irak’a sevk edilecek militanlar arasında olduğu aktarıldı.

Gar Saldırısı'nın diğer sanıkları olan İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Savaş Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Mustafa Delibaşlar, Nusret Yılmaz, Kasım Dere ve Yakup Selağzı’nın da arananlar arasında yer aldığı belirtildi.

2 BİN TÜRK VATANDAŞI IŞİD'LİNİN SEVKİ İSTENDİ

Haberde, Kuzey Suriye’deki hapishanelerde tutulan ve kimliğini beyan eden yaklaşık 2 bin Türk vatandaşının bulunduğu, ancak IŞİD militanlarının tamamının kimlik tespitinin netleştirilemediği aktarıldı. IŞİD’lilerin uyruklarını gizlemelerinin örgüt talimatı olduğu, ayrıca hapishane sonrası süreçte güvenliklerini sağlama gerekçesinin bulunduğu öne sürüldü.

Ankara’nın, soruşturma ve ilk yargılamaların ardından Türk vatandaşı IŞİD’lilerin Irak hapishanelerinden çıkarılıp Türkiye’ye sevk edilmesini talep ettiği de iddialar arasında yer aldı.