IŞİD’lilerin yargılamaları Türkiye’ye taşınabilir iddiası

IŞİD’lilerin yargılamaları Türkiye’ye taşınabilir iddiası
Yayınlanma:
Ankara–Bağdat–Washington hattında yürütülen görüşmelerde, Kuzey Suriye’den Irak’a sevk edilen Türkiye vatandaşı IŞİD’lilerin Türkiye’de yargılanması seçeneğinin masada olduğu iddia edildi.

Ankara, Bağdat ve Washington arasında sürdürülen temaslarda, Suriye’nin kuzeyindeki cezaevlerinden Irak’a sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD’lilere ilişkin yeni bir yargılama seçeneğinin gündeme geldiği öne sürüldü.

IŞİD’LİLERİN YARGILAMALARI TÜRKİYE’YE TAŞINABİLİR İDDİASI

Ankara–Bağdat–Washington hattında yürütülen görüşmelerde, Suriye’nin kuzeyindeki cezaevlerinden Irak’a sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD’lilerin Türkiye’de yargılanması seçeneğinin gündemde olduğu iddia edildi.

isidlilerin-yargilamalari-turkiyeye-tasinabilir-iddiasi-4.jpg

Kısa Dalga’nın haberine göre, 10 Ekim Ankara Gar Saldırısı'nın firari sanıklarının da bu listede yer aldığı öne sürüldü. Haberde, üç ülkenin IŞİD’lilerin “insanlığa karşı suçlar” ve “soykırım” suçlarından yargılanmaları konusunda mutabık olduğu ifade edildi.

CHP Lideri Özgür Özel: İktidar çetelerle mücadele etmiyorCHP Lideri Özgür Özel: İktidar çetelerle mücadele etmiyor

Yargı belgelerinde IŞİD’in İstanbul emiri olarak geçen, saldırının firari sanıklarından ve kırmızı bültenle aranan Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın’ın da Irak’a sevk edilecek militanlar arasında olduğu aktarıldı.

isidlilerin-yargilamalari-turkiyeye-tasinabilir-iddiasi-3.jpg

Gar Saldırısı'nın diğer sanıkları olan İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Savaş Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Mustafa Delibaşlar, Nusret Yılmaz, Kasım Dere ve Yakup Selağzı’nın da arananlar arasında yer aldığı belirtildi.

2 BİN TÜRK VATANDAŞI IŞİD'LİNİN SEVKİ İSTENDİ

Haberde, Kuzey Suriye’deki hapishanelerde tutulan ve kimliğini beyan eden yaklaşık 2 bin Türk vatandaşının bulunduğu, ancak IŞİD militanlarının tamamının kimlik tespitinin netleştirilemediği aktarıldı. IŞİD’lilerin uyruklarını gizlemelerinin örgüt talimatı olduğu, ayrıca hapishane sonrası süreçte güvenliklerini sağlama gerekçesinin bulunduğu öne sürüldü.

isidlilerin-yargilamalari-turkiyeye-tasinabilir-iddiasi-2.jpg

Ankara’nın, soruşturma ve ilk yargılamaların ardından Türk vatandaşı IŞİD’lilerin Irak hapishanelerinden çıkarılıp Türkiye’ye sevk edilmesini talep ettiği de iddialar arasında yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Türkiye
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları mahkemelik oldu
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları mahkemelik oldu
Üsküdar Devlet Hastanesinde iki doktora rüşvet gözaltısı
Üsküdar Devlet Hastanesinde iki doktora rüşvet gözaltısı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 346 gözaltı: Grup mesajlarından yakalandılar
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 346 gözaltı: Grup mesajlarından yakalandılar