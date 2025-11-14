Diyarbakır'da dükkana güpegündüz kurşun yağdırdılar!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi’nde, öğleden sonra meydana gelen olayda, silahlı bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle medikal dükkanına ateş açtı.

Düzenlenen saldırıda, 2 kişi tabancadan ateşlenen kurşunlarla yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Olaya tanıklık eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından şehirdeki hastanelere sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI!

Aynı zamanda, polis ekiplerinin kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.