Batman’da çıkan kavgada silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma:
Batman’da, iki grup arasında silahlı kavga meydana geldi. Yaşanan kavgada, 23 yaşındaki Ferit Padir hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Batman’da, Ziya Gökalp Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan özel bir hastane yakınlarında, gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 4 yaralıŞanlıurfa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Yaşanan kavga sırasında tabancalardan ateşlenen kurşunlarla 3 kişi yaralandı.

batmanda-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1013439-300695.jpg

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 23 yaşındaki Ferit Padir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

batmanda-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1013446-300695.jpg

Ferit Padir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Tilmerç Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.



Kaynak:DHA

