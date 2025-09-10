Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Devlet Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenen resepsiyonda Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Karadağ Devlet Günü resepsiyonu kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic tarafından kabul edildi.
Kaynak:ANKA Haber Ajansı