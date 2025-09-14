Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği
Katar'ın Doha kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4 ülkenin bakanlarıyla görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için Katar'a gitti.
4 ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, toplantının ardından, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile bir araya geldi
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
