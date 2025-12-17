Maraş Katliamı İstanbul’da anıldı: Yüzleşme olmadan toplumsal barış mümkün değil

Maraş Katliamı’nın 47. yıl dönümü nedeniyle Alevi Bektaşi Federasyonu, Türkiye Alevi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda anma düzenlendi. Yurttaşlar, “Maraş Katliamı’nı unutmadık, unutturmayacağız” pankartı açarak katliamda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Anmaya Alevi kurumlarının yanı sıra Barış, Emek ve Demokrasi Güçleri temsilcileri ile CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Celal Yalçın ve Ali Ütebay de katıldı. İstanbul Alevi kurumları adına ortak basın açıklamasını Merve Demir okudu.

“MARAŞ’TA YAŞANANLAR ÖRGÜTLÜ VE PLANLI BİR SALDIRIDIR”

Açıklamada, Maraş’ta yaşananların münferit bir olay olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Maraş’ta yaşananlar münferit bir olay değil; örgütlü, planlı ve inanç temelli bir saldırının sonucudur. Katliamın 47. yılında acımız da öfkemiz de ilk günkü tazeliğini korumaktadır. Maraş, yalnızca geçmişte yaşanmış bir trajedi değil; adalet sağlanmadığı için bugünü ve geleceği tehdit eden açık bir yaradır.”

“CEZASIZLIK YENİ KATLİAMLARIN ZEMİNİNİ HAZIRLADI”

Açıklamada, Maraş Katliamı’yla gerçek anlamda yüzleşilmediği, faillerin büyük bölümünün yargı önüne çıkarılmadığı ve devletin olayların üzerini örten tutum sergilediği ifade edildi. Bazı faillerin siyasi olarak ödüllendirildiği belirtilerek, yaratılan cezasızlık anlayışının sonraki yıllarda yaşanan katliamların ve 12 Eylül askeri darbesine giden sürecin toplumsal zeminini hazırladığı vurgulandı. “Maraş davası yıllar boyunca sürüncemede bırakılmış, Genelkurmay arşivleri gizlenmiş, katledilen canlarımızın mezar yerleri açıklanmamış, gerçeklerin üzeri sistematik biçimde örtülmüştür” denildi.

“MARAŞ KATLİAMI BİR İNSANLIK SUÇUDUR”

Alevi kurumları, açıklamada şu talepleri sıraladı:

“Maraş Katliamı bir insanlık suçudur. Bu suçla gerçek anlamda yüzleşilmeden, failler ve sorumlular ortaya çıkarılmadan, cezasızlık politikalarına son verilmeden bu ülkede toplumsal barışın kurulması mümkün değildir. Genelkurmay ve ilgili tüm devlet arşivleri derhâl açılmalı, kayıplarımızın mezar yerleri açıklanmalı, Maraş Katliamı bağımsız ve tarafsız şekilde yeniden soruşturulmalıdır.”

“UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Açıklama, şu sözlerle sonlandırıldı:

“Bugün burada yalnızca geçmişin acılarını anmak için değil, geleceğin karanlığa teslim edilmemesi için yan yanayız. Eşit yurttaşlık, inanç özgürlüğü, yaşam hakkı ve laik, demokratik bir Türkiye talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Maraş Katliamı’nı unutmadık, unutturmayacağız.”

Açıklamanın sonunda Maraş’ta yaşanan katliam ile Suriye’de Alevilere yönelik saldırıların aynı nefret ideolojisinin ve aynı karanlık zihniyetin ürünü olduğu, her iki coğrafyada da Aleviler’in soykırıma maruz kaldığı belirtildi.