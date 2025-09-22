Hakan Fidan ABD'de Suudi mevkidaşıyla görüştü
Yayınlanma:
ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için ABD'ye gitti. Fidan, New York’ta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşme gerçekleştirdi.
TÜRK EVİ'NDE GÖRÜŞTÜLER
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşemeye dair açıklama yapıldı.
Açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştüğü bildirildi. Görüşme Türk Evi’nde gerçekleştirildi.
Kaynak:ANKA Haber Ajansı