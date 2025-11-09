İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bir düğün salonunda partisinin 4. Olağan Aydın İl Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, kardeşliğin temelinin Cumhuriyet olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, siyasetin doğru bir dil oluşturması gerektiğine işaret ederek memleketin derdiyle dertlendiklerini ifade etti.

TÜRKLÜK ETNİK BİR TANIMLAMA DEĞİL VATANDAŞLIK TANIMIDIR”

"Altını çizerek söylüyorum. 'Ne Mutlu Türk'üm diyene' demek bir etnik işaretleme yapmak demek değildir. Türklük bir etnik tanımlama, işaretleme değil, vatandaşlık tanımıdır” ifadelerini kullanan Dervişoğlu, “Kürt'ün bu memlekette problemi var mı? Vallahi, billahi var. Türkmen'in de var Kürt'ün de problemi var. Herkesin kendisini vatandaş hissetmesi, eşitlik duygusu içerisinde yaşamını temin edebilmesi için Türkiye'de çok şey yapmak gerekiyor. Anayasa'nın güvencesinde vatandaşlar olmak mecburiyetindeyiz.” sözlerini sarf etti.

“HERKESİN EŞİT VATANDAŞ HİSSETMESİNİ TEMİNE GELİYORUZ”

Dervişoğlu, sözlerinin devamında “Çiftinin, gencin, işverenin, emekçinin, emeklinin, dulun yetimin hakkını da Anayasa savunmalı. İşte bunu yapmaya geliyoruz. Herkesin hakkını, hukukunu savunmaya geliyoruz. Herkesin kendini eşit vatandaş hissetmesini temine geliyoruz. Adalet, eşitlik, hürriyet için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri, konuşmasının ardından partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktı. Tek listeyle gidilen seçimde Ahmet Ertürk yeniden il başkanı seçildi.