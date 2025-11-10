Depremde hasar görmüştü: 10 Kasım'da anlamlı çağrı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da düzenlenen törenlerle anıldı.

Törene katılan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Atatürk Anıtı’ndaki eksik bayrak figürüne dikkat çekerek yetkilileree onarım çağrısında bulundu.

Barış Yıldız, yaptığı açıklamada Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, “Atatürk’ün ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözleri bizlere bir kez daha göstermektedir ki; Cumhuriyet var oldukça, Atatürk’ün fikirleri de yaşayacaktır. Dünyanın emperyalizmine karşı destan yazan, tüm mazlum milletlere ilham veren büyük komutanın izinde; bizler de Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma ve altı okun ışığında ilerletme kararlılığındayız" açıklamasında bulundu.

10 KASIM'DA ANLAMLI ÇAĞRI

10 Kasım’da devlet erkânı ile birlikte Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene katıldıklarını kaydeden Yıldız; “Bilindiği üzere, 1947 yılında yaptırılan bu anıtta yer alan Atatürk, yanındaki genç atlet ve aralarındaki Türk bayrağı; Atatürk’ün en değerli mirası olan milli egemenliği Türk gençliğine emanet ettiğini simgeler. Ancak deprem sonrası bu anıttaki genç figürün elinde yer alan Türk bayrağının düştüğünü belirten Yıldız, “Aradan geçen zamana rağmen herhangi bir onarım yapılmamıştır. Malatya’nın yeniden ayağa kalkmaya çalıştığı bu günlerde, manevi mirasımız olan bu anıtın bir an önce onarılması ve bayrağın yeniden yerine konulması gerekmektedir. Bu durum yalnızca bir heykelin eksikliği değil; Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği bağımsızlık sembolünün eksikliğidir. Bu nedenle yetkilileri göreve davet ediyor, Atatürk’ün mirasına ve tam bağımsızlık sembolümüze sahip çıkılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Yıldız, “Bu vesileyle ebediyete intikal edişinin 87. yılında Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millî Mücadele kahramanlarımızı ve şehitlerimizi bir kez daha rahmet, saygı ve özlemle anıyorum” ifadelerini kullandı.