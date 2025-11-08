Erdoğan posteri 10 Kasım'da da okula asıldı! CHP'den tepki

29 Ekim'de hayata geçen uygulama 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde de karşımıza çıktı.

halktv.com.tr İstanbul'da bir okula Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yanı sıra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da postresinin asıldığını gündeme getirmişti.

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü: Erdoğan'ın posteri 10 Kasım'da da asıldı

"HİÇBİR SİYASİ FİGÜR, ATATÜRK’LE YAN YANA GETİRİLEMEZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, hiçbir siyasi figürün Atatürk ile yan yana getirilemeyeceğini vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın 'X' paylaşımı (8.11.2025)

Özçağdaş, "Cumhuriyet’e, demokrasiye ve bu ülkenin tüm evlatlarına yapılmış bir saygısızlıktır" diyerek sosyal medya hesabından gösteriği tepkide şu ifadelere yer verdi: