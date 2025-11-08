İstanbul'da tartışma yaratan görüntü: Erdoğan'ın posteri 10 Kasım'da da asıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında okullara Atatürk posteri ve Türk bayrağının yanı sıra AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin de asılması yönünde talimat gönderdiği iddiaları sürerken, benzer bir olay bu kez İstanbul Ümraniye’de yaşandı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında bir okula, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yanında Erdoğan’ın da fotoğrafı asıldı. Olay, öğrenci velileri ve yurttaşların tepkisini çekti.

Şehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmedi

CHP'li Bulut Can Okuducu, yaşanan duruma ilişkin sert bir açıklama yaptı:

“2025’in 10 Kasım’ı bir ilke tanıklık etti. Okullara asılan Atatürk bayraklarının yanında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın resmi de yer aldı. Cumhuriyet Bayramımızda yaşanan olay 10 Kasım’da tekrarlandı. Aşağıdaki fotoğraf Ümraniye’deki bir okuldan.

10 Kasım; emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık savaşıyla mazlum uluslara ışık olan, kurduğu ulus devletle dünya tarihine geçen eşsiz bir önderin yasını tuttuğumuz gündür. Onu saygıyla andığımız bir gündür.

Tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği bir büyük devlet adamının ölüm yıldönümünde takınılan bu tavır kabul edilemez. Bunun hiçbir açıklaması olamaz ve hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz.

Yüce Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz.

Bir kez daha kurduğu devlete ve devrimlerine sahip çıkma sözü veriyoruz.

Yaşasın laik, demokratik Cumhuriyetimiz!

Yaşasın bağımsız Türkiye!”