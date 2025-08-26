Denizli’de vahşet! Mahallelinin beslediği hamile köpeği av tüfeğiyle vurdu

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi’nde meydana gelen korkunç olayda, esnafın sokakta beslediği hamile köpek av tüfeğiyle vuruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine haber verirken ağır yaralandığı belirlenen köpek, belediye ekipleri tarafından Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

ADEM PEYNİRCİ İSİMLİ SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Korkunç olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, köpeği vuran kişinin Adem Peynirci olduğunu tespit ederek saldırganı gözaltına aldı. Peynirci, karakolda verdiği ifadede köpeğe bahçesindeki ördek ve kazlarına zarar verdiği gerekçesiyle ateş ettiğini öne sürdü. Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

